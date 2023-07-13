Где чаще всего отдыхают местные в Турции

Курорты Турции — излюбленное место отдыха российских и европейских туристов. И если иностранцы отдыхают в популярных городах, то местные жители выбирают места, где путешественников меньше всего.

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Жители Турции не делают акцент на соответствии цены и качества, они не рассматривают исключительно “Все включено” и стараются отдыхать в непопулярных районах. О том, на каких курортах они отдыхают чаще всего, — в материале “Рамблера”.

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Олюдениз

Это — очень тихий и непопулярный курорт в Турции, который славится своей небольшой бухтой с лазурной водой. Берег тут действительно чистый, как и вода. Из-за бухты грязь и мусор на берегу не скапливается, поэтому отдыхать на пляже достаточно комфортно.

Единственный минус Олюдениза — отсутствие туристической инфраструктуры. Здесь не так много отелей, а также практически нет англоязычного персонала, не говоря уже о русском. Поэтому будьте готовы окунуться в атмосферу турецкого отдыха, но общаться придется на пальцах.

Измир

Местные жители приезжают в этот город не только за пляжным отдыхом, но и за культурной программой. Дело в том, что в Измире чаще всего проходят фестивали и концерты. Также здесь можно сходить на балет или в оперу. Помимо культурной программы, стоит посмотреть древний город и его сооружения.

Если вы планируете и пляжный отдых, то лучше в Измир все-таки не ехать. Здесь есть красивый порт и набережная, но все лучшие пляжи находятся за пределами города.

Бодрум

Город подходит двум типам отдыхающих. Первый тип любит тусовки, бары и ночные клубы — в Бодруме их действительно много. Второй тип — люди, которые приехали в Турцию для того, чтобы посмотреть на древние достопримечательности. В пределах часа езды от отелей расположены места с археологическими раскопками. Поучаствовать в них нельзя, но можно полюбоваться на результаты экспедиций.