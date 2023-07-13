Предпочтения россиян на отдых в популярной Турции изменились. Об этом сообщает портал RTN с ссылкой на информацию туроператора Tez Tour.

Так, например, в прошлом месяце 70% броней фирмы приходилось на пятизвездочные отели, 25% – на четырехзвездочные и только 5% на более бюджетные варианты. К сегодняшнему же дню статистика выглядит следующим образом: 50%, 40% и 10% соответственно.

В июне путешественники были готовы потратить на девятидневный отдых с концепцией all inclusive в гостинице 4* около 100 000 рублей на двоих, в 5* – 150 000. За месяц курс поднялся на 20%, а туристы по-прежнему хотят тратить не более 100 000 рублей на четырехзвездочный отель.

"Поэтому у туроператоров на массовых направлениях стоит сложная задача выбивания скидок из отелей. Мы их и выбиваем. Средний чек к июлю если и поднялся в рублевом эквиваленте, то не так сильно", – сообщили в турфирме.