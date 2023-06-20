Путевки в Турцию подорожали на 40% в том числе потому, что рубль вырос по отношению к евро, а в республике зафиксировали инфляцию. Об этом News.ru рассказал генеральный директор туристической компании SpaceTravel Артур Мурадян.

По словам эксперта, Турция все еще популярна у российских путешественников. Курорты страны сохраняют позицию массовых и привычных для россиян. Гиперинфляция в Турции влияет на цену билетов, поскольку сказывается на стоимости сервиса и обслуживании туристов. Туры подорожали в целом на 40-60% по сравнению с прошлым годом.

Главная проблема повышенных цен, по мнению Мурданяна, связана с высокой стоимостью на международные перевозки. Путешественники тщательнее выбирают даты поездок, а также количество дней, которые планируют провести в отпуске. При этом россияне реже покупают билеты задолго до даты выезда.