Один из самых долгожданных моментов полета для многих авиапассажиров — обед. Во время долгих перелетов обед скрашивает ожидание.

Мы все знаем, чем кормят в российских авиалиниях, но компании других стран часто предлагают меню, исходя из особенностей национальной кухни. А вы задумывались, что подают на бортах азиатских или, например, индийских авиалиний?