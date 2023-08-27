Чем кормят авиапассажиров в индийском самолете: видео
Один из самых долгожданных моментов полета для многих авиапассажиров — обед. Во время долгих перелетов обед скрашивает ожидание.
Мы все знаем, чем кормят в российских авиалиниях, но компании других стран часто предлагают меню, исходя из особенностей национальной кухни. А вы задумывались, что подают на бортах азиатских или, например, индийских авиалиний?
Смотрите видео, чтобы узнать, чем кормят пассажиров, которые совершают перелет с помощью индийских авиакомпаний.
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