Опытная стюардесса назвала две главные ошибки пассажиров на борту
Известная стюардесса Марика Микусова, написавшая популярную книгу "Дневник бортпроводника", рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пассажиры при выборе одежды. Об этом пишет издание Mirror.
Марика Микусова предупреждает, что выбирать красивую, но неудобную обувь – это не самый лучший вариант. Обувь должна быть удобной, а от высоких каблуков лучше отказаться из соображений безопасности.
Также не стоит выбирать для перелета одежду по погодным условиям в пункте назначения. В первую очередь нужно принимать во внимание удобство во время полета. В шортах и майке может быть просто холодно, лучше надеть закрытую одежду.
Также бортпроводница отметила, что снимать обувь на борту пассажиры могут по своему усмотрению. Но, чтобы не вызвать недовольство других пассажиров, стоит обращать внимание на запах и иметь запасную пару носков. По мнению Марики Микусовой, комфорт и безопасность – это главные факторы, которые следует учитывать при выборе одежды и обуви для полета.