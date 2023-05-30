Известная стюардесса Марика Микусова, написавшая популярную книгу "Дневник бортпроводника", рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пассажиры при выборе одежды. Об этом пишет издание Mirror.

Марика Микусова предупреждает, что выбирать красивую, но неудобную обувь – это не самый лучший вариант. Обувь должна быть удобной, а от высоких каблуков лучше отказаться из соображений безопасности.

Также не стоит выбирать для перелета одежду по погодным условиям в пункте назначения. В первую очередь нужно принимать во внимание удобство во время полета. В шортах и майке может быть просто холодно, лучше надеть закрытую одежду.