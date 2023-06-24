Самые необычные отели мира
Мы привыкли планировать свой отпуск до мелочей, начиная от выбора страны для путешествия и заканчивая набором вещей в багаже. Самым сложным в любой поездке является выбор места для ночлега. Отели и гостиницы не всегда могут похвастаться отменным сервисом, удачным расположением и изысканной кухней. Не просто так интернет переполнен негативными отзывами даже о самых дорогих и, казалось бы, лучших отелях.
С другой стороны, когда отдых превращается в рутину, то всегда хочется чего-то нового и интересного. Классические отели обычно не могут предложить гостям чего-то необычного. Поэтому предприимчивые владельцы и дизайнеры придумали и воплотили в жизнь такие проекты, отдых в которых не оставит равнодушными даже самого закостенелого путешественника.