Самые необычные отели мира

Мы привыкли планировать свой отпуск до мелочей, начиная от выбора страны для путешествия и заканчивая набором вещей в багаже. Самым сложным в любой поездке является выбор места для ночлега. Отели и гостиницы не всегда могут похвастаться отменным сервисом, удачным расположением и изысканной кухней. Не просто так интернет переполнен негативными отзывами даже о самых дорогих и, казалось бы, лучших отелях.