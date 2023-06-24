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Самые необычные отели мира

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Плавучий дом с собственным подводным миром – легко. Курорт The Manta Resort в Танзании на острове Пемба предлагает гостям уникальный номер в 250 метрах от берега. В специальной подводной комнате через огромные окна можно наблюдать за жизнью рифовых рыб, кальмаров и осьминогов и другой морской живностью 
© The Manta Resort
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Icehotel работает в Швеции с 1989 года. Главная особенность отеля в том, что он сделан из снега и льда. Каждую зиму помещения и номера отеля отстраиваются заново в другом дизайне. Посетителям предлагают термобелье, шапки и спальные мешки, а на утро угощают горячим завтраком 
© Icehotel
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Вьетнам славится в первую очередь своими пляжами и большинство отелей там рассчитаны на зимовщиков. Город Далат не может похвастаться морским отдыхом. Зато там находится Crazy House Hotel, который по своему виду напоминает огромное дерево. Местные называют отель «сумасшедшим домом» 
© Crazy House Hotel
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Экоотель Leaprus расположен на высоте 3912 метров на южном склоне Эльбруса. Спальни рассчитаны на 12–18 мест, из удобств комфортабельные туалеты и душ, кают-компания, а вся энергия поступает от солнечных батарей 
© Экоотель Leaprus

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Местечко Woodlyn Park предлагает гостям переночевать в вагоне поезда 1918 года, внутри боевого самолета, в патрульном катере времен Второй мировой и под землей в «норе хоббита» 
© Woodlyn Park
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Отель Chateau de Bagnols – это самый настоящий исторический памятник романской архитектуры. Стены, смотровые башни и ров в наличии 
© Chateau de Bagnols
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Горный отель в виде вулкана? Легко. Отель Montana Magica Lodge находится в Чили в биологическом заповеднике Уило-Уило. Вместо лавы из жерла этого удивительного сооружения извергается вода 
© Montana Magica Lodge
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Отель Cuevas Pedro Antonio de Alarcon предлагает своим гостям пожить в пещерах 
© Cuevas Pedro Antonio de Alarcon
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Museum Hotel – еще один отель в пещерах Каппадокии, который славится не только необычным расположением, но и раритетным интерьером хеттских, римских, сельджукских и османских времен 
© Соцсети

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Французский отель Attrap’Reves Montagnac предлагает гостям пожить в прозрачных сферах. По задумке дизайнеров, такой формат позволит гостям насладиться всеми красотами природы без страха получить в соседи какого-нибудь злобного насекомого 
© Attrap’Reves Montagnac
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Еще один отель, который решил отойти от стандартов. Free Spirit Spheres также спроектирован в виде сфер, которые подвешены на деревьях. Удобства — в виде компостных и традиционных туалетов, а также душа и сауны — на улице 
© Free Spirit Spheres
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Шведский отель Tree Hotel предлагает пожить в зеркальном кубе размером 4х4х4, который не просто обнаружить среди деревьев. Может быть, это и есть тот самый дом будущего? 
© Tree Hotel
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Refuge Du Gouter предназначен для покорителей Монблана и расположен на высоте 3835 метров 
© Refuge Du Gouter
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Мечтали пожить в сточных трубах? Нет? А вот мексиканский отель Tubo Hotel предлагает гостям такую возможность. В каждой комнате есть электричество, окно с занавесками и багажное отделение под кроватью 
© Tubo Hotel

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Шведские дизайнеры не стали заморачиваться и создали отель прямо в самолете Боинг 747–212B. Хостел Jumbo Stay находится у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда. Площадь стандартного номера — 6 м2, удобства находятся в коридоре 
© Jumbo Stay

    Мы привыкли планировать свой отпуск до мелочей, начиная от выбора страны для путешествия и заканчивая набором вещей в багаже. Самым сложным в любой поездке является выбор места для ночлега. Отели и гостиницы не всегда могут похвастаться отменным сервисом, удачным расположением и изысканной кухней. Не просто так интернет переполнен негативными отзывами даже о самых дорогих и, казалось бы, лучших отелях.

    С другой стороны, когда отдых превращается в рутину, то всегда хочется чего-то нового и интересного. Классические отели обычно не могут предложить гостям чего-то необычного. Поэтому предприимчивые владельцы и дизайнеры придумали и воплотили в жизнь такие проекты, отдых в которых не оставит равнодушными даже самого закостенелого путешественника.

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