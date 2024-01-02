Путешествия – это одно из самых увлекательных занятий в жизни. Однако, когда речь идет о поездке за границу, многие сталкиваются с проблемой оформления визы. Но существует множество стран, куда можно попасть по упрощенному въезду.

В видео блогер @Anna_skif назвала страны, которые можно посетить обладателями российских загранпаспортов без предварительного оформления визы. Ниже рассказали подробнее про некоторые из направлений для отдыха.

Сейшельские острова

Этот райский уголок в Индийском океане, который славится своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и уникальной флорой и фауной. Обладатели российского паспорта могут находиться на территории Сейшелов без визы до 30 дней.

Черногория

Это небольшое государство на берегу Адриатического моря привлекает туристов со всего мира красивыми горными пейзажами и старинной архитектурой. В этой стране отдыхающие из России могут находиться до 30 дней.

Маврикий

Островное государство расположено к востоку от Мадагаскара. Лучшее время для планирования отдыха с ноября по май, именно в этот период на острове практически нет осадков, а температура воздуха держится на отметке +30 градусов. Гражданам РФ по прилете проставляется туристическая виза на срок до 60 дней.

Не забывайте, что существуют определенные правила и ограничения для посещения стран без визы, поэтому перед поездкой обязательно ознакомьтесь с требованиями для въезда.