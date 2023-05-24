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Где находится самый живописный городок Италии: видео

Италия славится своими красивейшими городами, каждый из которых обладает своим неповторимым очарованием.

Одним из таких городов является Сорренто, расположенный на берегу Тирренского моря в регионе Кампания.

Этот городок привлекает туристов своей удивительной природой, богатой историей и культурным наследием. Сорренто – это место, где можно искупаться в кристально чистом море, прогуляться по узким улочкам средневекового города и насладиться потрясающими видами на горы. Об этом месте рассказала пользователь @Elena.travely на своей странице в TikTok.

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Подробнее о том, где находится один из самых живописных городков Италии, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где отдохнуть на море в Грузии.

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