Где находится самый живописный городок Италии: видео
Италия славится своими красивейшими городами, каждый из которых обладает своим неповторимым очарованием.
Одним из таких городов является Сорренто, расположенный на берегу Тирренского моря в регионе Кампания.
Этот городок привлекает туристов своей удивительной природой, богатой историей и культурным наследием. Сорренто – это место, где можно искупаться в кристально чистом море, прогуляться по узким улочкам средневекового города и насладиться потрясающими видами на горы. Об этом месте рассказала пользователь @Elena.travely на своей странице в TikTok.
Подробнее о том, где находится один из самых живописных городков Италии, смотрите в видео.
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