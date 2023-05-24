7 самых красивых маленьких городов мира

Для насыщенного новыми впечатлениями и открытиями путешествия не обязательно посещать наиболее популярные туристические направления. Рим, Барселона, Стамбул, Абу-Даби и любые другие всем известные города притягивают к себе людей со всего мира не просто так – там действительно есть чем полюбоваться и восхититься.

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Однако существуют и менее крупные райские уголки, о которых вы, возможно, даже не слышали. Самые красивые малонаселенные города мира – в материале "Рамблер".

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Бан Рак Тай, Таиланд

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Спокойная деревушка в северном Таиланде в провинции Мае Хонг Сон, практически на границе с Мьянмой. Другое название этой чайной деревни – Мэ Ау. К услугам отдыхающих – окутанные туманом горы, чайные плантации и тихое озеро. Это свободное от толп туристов место идеально подойдет для отдыха наедине с собой.

Альбаррасин, Испания

Francis Raher / commons.wikimedia.org

Изолированный горный городок вдоль реки Гвадалавиар является главным претендентом на звание самого красивого маленького в Испании. Расположенные здесь здания розово-оранжевого цвета идеально сочетаются со скалистыми окрестностями. Деревня уникальна своей историей как мусульманского, так и христианского правления – здесь вы найдете и готические соборы, и руины мавританского алькасара.

Бар-Харбор, Мэн

Aude / commons.wikimedia.org

Расположен вблизи национального парка Акадия, что автоматически добавляет ему несколько баллов красоты и живописности. Однако город восхитителен и сам по себе: здесь вас встретят прибрежный колорит, заполненная туристическими лодками гавань, в которой можно понаблюдать за китами, десятки отличных ресторанов и кафе.

Бокас-дель-Торо, Панама

dronepicr / Flickr

Архипелаг Бокас-дель-Торо, состоящий из девяти островов у карибского побережья Панамы, является одним из самых недооцененных и красивых пляжных направлений. К услугам туристов дома на сваях, сафари в джунглях и ночное подводное плавание в биолюминесцентных водах.

Блед, Словения

Arne Müseler / commons.wikimedia.org

Озеро Блед является одним из самых популярных мест в стране. Путешественников манят изумрудные воды с видом на Юлийские Альпы и замок XII века, а также живописные долины. Сам город тоже очарователен: он славится своими уютными камерными ресторанчиками и традиционными деревянными гребными лодками, которые создают атмосферу спокойствия и уединения с окружающим миром.

Биэй, Япония

johnlsl / Flickr

Остров Хоккайдо – сокровищница природной красоты с ослепительно голубыми озерами, горячими источниками и заснеженными горами. В расположенном здесь городе Бией можно отправиться как на лыжную трассу, так и на бескрайние поля, покрытые лавандой, маками, бархатцами и другими цветами.

Баньос, Эквадор

Dan Lipinski / Flickr