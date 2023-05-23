Названы 10 лучших мест для отдыха в мире по отзывам туристов
"Лучшие места для проживания в мире в 2023 году" были названы туристическим порталом Tripadvisor. Сервис создал рейтинг отелей согласно отзывам и оценкам 1,5 миллионов объектов недвижимости — гости отелей регулярно оставляют отзывы о местах пребывания в поездках на Tripadvisor. "Рамблер" расскажет о рейтинге подробнее.
Третий год подряд в номинации «Выбор путешественников - лучший отель категории B&B»по версии пользователей Tripadvisor побеждает The Toulson Court в Скарборо в Северном Йоркшире. Этот отель получил более, чем 2000 «отличных» оценок от гостей.
При этом в общемировом списке лучших отелей занимает первое место в Rambagh Palace в Джайпуре, Индия, за которым следуют Ozen Reserve Bolifushi на Мальдивах.
Третье место получил Hotel Colline de France в Грамаду, Бразилия.
На четвертом месте оказался лондонский Shangri-La The Shard.
Shangri-La The Shard, который занимает с 34 по 52 этажи небоскреба The Shard, также занимает первое место среди лучших отелей в Европе, за ним следует Romance Istanbul Hotel в Турции, занявший также шестое место в мировой категории "Роскошные отели".
Топ-10 отелей мира:
1. Rambagh Palace – Джайпур, Индия
2. Заповедник Озен Болифуши – остров Болифуши, Мальдивы
3. Отель Colline de France – Грамаду, Бразилия
4. Shangri-La The Shard, Лондон – Лондон, Великобритания
5. The Ritz-Carlton, Гонконг – Гонконг, Китай
6. JW Marriott Marquis Hotel Dubai – Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
7. Отель Romance Istanbul – Стамбул, Турция
8. Икос Дассия – Дассия, Греция
9. Икос Андалусия – Эстепона, Испания
10. Padma Resort Ubud – Пуху, Индонезия