Названы 10 лучших мест для отдыха в мире по отзывам туристов

"Лучшие места для проживания в мире в 2023 году" были названы туристическим порталом Tripadvisor. Сервис создал рейтинг отелей согласно отзывам и оценкам 1,5 миллионов объектов недвижимости — гости отелей регулярно оставляют отзывы о местах пребывания в поездках на Tripadvisor. "Рамблер" расскажет о рейтинге подробнее.

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Третий год подряд в номинации «Выбор путешественников - лучший отель категории B&B»по версии пользователей Tripadvisor побеждает The Toulson Court в Скарборо в Северном Йоркшире. Этот отель получил более, чем 2000 «отличных» оценок от гостей.

Toulson Court

При этом в общемировом списке лучших отелей занимает первое место в Rambagh Palace в Джайпуре, Индия, за которым следуют Ozen Reserve Bolifushi на Мальдивах.

Ozen Reserve Bolifushi

Третье место получил Hotel Colline de France в Грамаду, Бразилия.

Colline de France

На четвертом месте оказался лондонский Shangri-La The Shard.

Shangri-La The Shard

Shangri-La The Shard, который занимает с 34 по 52 этажи небоскреба The Shard, также занимает первое место среди лучших отелей в Европе, за ним следует Romance Istanbul Hotel в Турции, занявший также шестое место в мировой категории "Роскошные отели".

Топ-10 отелей мира:

1. Rambagh Palace – Джайпур, Индия

2. Заповедник Озен Болифуши – остров Болифуши, Мальдивы

3. Отель Colline de France – Грамаду, Бразилия

4. Shangri-La The Shard, Лондон – Лондон, Великобритания

5. The Ritz-Carlton, Гонконг – Гонконг, Китай

6. JW Marriott Marquis Hotel Dubai – Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

7. Отель Romance Istanbul – Стамбул, Турция

8. Икос Дассия – Дассия, Греция

9. Икос Андалусия – Эстепона, Испания