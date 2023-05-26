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Где находится пляж с "поющим песком": видео

Пляж Карон расположен на острове Пхукет в Таиланде. Это один из самых больших и популярных пляжей на острове, протяженностью около 3 километров.

Пляж славится своей красивой природой, чистым морем и белоснежным песком. Как рассказала блогер @Natasha.perchik, пляж Карон также известен своим "поющим песком".

Во время прогулки по песку, можно услышать звук, напоминающий мелодию. Это происходит из-за особого состава, который содержит кварцевые зерна и минералы, которые и производят шумы при трении друг о друга.

Это удивительное явление можно наблюдать только на нескольких пляжах в мире. Карон является одним из них.

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