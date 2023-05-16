Теплые страны, в которых можно находиться больше 90 дней

Если вы хотите отдохнуть от приевшихся глазу пейзажей и сменить обстановку на несколько недель или даже месяцев, отличным вариантом станет длительное пребывание в другой стране. "Рамблер" расскажет, в каких государствах россиянам разрешено находиться до 3-х месяцев без визы на законных основаниях.

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Аргентина

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Родина страстного танго и, конечно же, сборной по футболу, ставшей Чемпионом мира в прошлом году. Желающим наведаться в страну не будет лишним знать испанский язык на базовом уровне, однако и с английским вы не пропадете – аргентинцы славятся своей открытостью и дружелюбием. Климат наиболее излюбленного туристами города и по совместительству столицы, Буэнос-Айреса, влажный субтропический, отличается мягкими дождливыми зимами и жарким летом – в самые теплые дни температура может подниматься до 40°С. Страна славится пляжными курортами Мар-дель-Плата, Мирамар и Карило, Палермскими лесами, Национальным парком Игуасу с одноименными захватывающими дух водопадами. Отправившись на Огненную Землю и Ушуайю можно увидеть пингвинов, а в провинции Мендоса – попить вкуснейшего вина. Барилоче же подойдет активным туристам – там располагается один из самых популярных горнолыжных курортов Южной Америки.

Израиль

Страна круглогодичного лета с температурой под 40°С и купального сезона с богатой историей и религиозными достопримечательностями наподобие Стены Плача и Храма Гроба Господня. Конечно же, особую славу имеет столица, Иерусалим – сюда съезжаются паломники со всего света. Качественное медицинское лечение также привлекает жителей других стран. Однако Израиль известен и курортами для пляжного отдыха. К примеру, Эйлат – его иногда называют альтернативой Турции и Египту для туристов из России, и не зря. Здесь есть и отели с высоким качеством обслуживания, и песчаные пляжи, и богатое морскими обитателями чистое Красное моря, которое отлично подойдёт для дайвинга. Нетания – более современный курорт на берегу Средиземного моря с тропическими лесами и большим количеством ювелирных магазинов. Ну и, конечно, на протяжении 90 дней в любом израильском городе можно лакомиться хумусом, фалафелями и шакшукой.

ОАЭ