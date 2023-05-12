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Турист потрогал рыбу-иглу и был вызван в полицию Пхангана

Неприятностью обернулась публикация видеоролика для жителя Венгрии. Он показал на YouTube, как поплавал с аквалангом и вскоре был вызван в полицию, сообщает издание The Thaiger .

Турист потрогал рыбу-иглу и был вызван в полицию Пхангана
© Unsplash

Атилла Отта изучал подводный мир у острова Пханган (юге Таиланда). На опубликованных кадрах видно, что путешественник дотронулся до рыбы-иглы. Видео туриста с названием «Подводное плавание в раю, Ко Пханган» посмотрел директор Центра сохранения морских ресурсов Таиланда Сураттхани Чонтичан Фоптаптим. И он подал жалобу на венгра в полицию.

Дело в том, что в Таиланде прикосновение к декоративным рыбам или владение ими без официального разрешения считается уголовным преступлением.

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В полиции Аттилу Отта обвинили в «ловле или хранении декоративной рыбы рода Trachyrhamphus без разрешения». Мужчину вызвали его в суд. Выяснилось, что за прикосновение к охраняемым морским обитателям венгр уже привлекался к ответственности – в 2020 году. Тогда турист подал апелляцию. Он просил власти дать разрешение вернуться в Таиланд. Его пожилой родственник жил на Пхангане один и нуждался в заботе.

Аттилу Отт заявил в участке, что видеоролик, вызвавший интерес властей, сняли давно. Теперь туристу нужно предоставить доказательства этого заявления.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что не нравится иностранцам в Таиланде.

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