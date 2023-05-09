Таиланд — популярное среди российских туристов зарубежное направление. Согласно статистике, в январе 2023 года количество отдыхающих в стране россиян выросло в восемь раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Несмотря на популярность Таиланда среди туристов, есть вещи, которые не нравятся иностранцам. О них рассказала блогер @kaskinyashki в своем TikTok-аккаунте.

Так, один из минусов — это огромные насекомые и другая живность: пауки, скорпионы, змеи. Еще один недостаток — очень дорогая медицина. Если не оформить медицинскую страховку и заболеть на отдыхе, поход к врачу и лечение обойдутся путешественнику в очень круглую сумму. А тропических болезней в Таиланде много: можно заразиться лихорадкой денге или малярией.