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Что не нравится иностранцам в Таиланде: видео

Таиланд — популярное среди российских туристов зарубежное направление. Согласно статистике, в январе 2023 года количество отдыхающих в стране россиян выросло в восемь раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Несмотря на популярность Таиланда среди туристов, есть вещи, которые не нравятся иностранцам. О них рассказала блогер @kaskinyashki в своем TikTok-аккаунте.

Так, один из минусов — это огромные насекомые и другая живность: пауки, скорпионы, змеи. Еще один недостаток — очень дорогая медицина. Если не оформить медицинскую страховку и заболеть на отдыхе, поход к врачу и лечение обойдутся путешественнику в очень круглую сумму. А тропических болезней в Таиланде много: можно заразиться лихорадкой денге или малярией.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Три вещи, которые могут удивить туриста в Таиланде

Ранее мы показывали ролик о том, где находится первая подводная вилла.

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