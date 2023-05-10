Красный цвет скалы приобретают благодаря окислению железа в горных породах, что приводит к образованию характерного медного цвета.

В результате эрозий скалы образуют уникальные геологические образования, вид которых завораживает. Красные скалы можно наблюдать во многих частях мира, но чаще всего они встречаются в Северной и Южной Америке.

Но чтобы увидеть такие необыкновенные скалы отнюдь не обязательно лететь на другой континент. В Кыргызстане неподалеку от города Каракол находится горный массив Джеты-Огуз. По своей форме скалы напоминают гигантские зубы и имеют медный окрас. А вблизи скал можно увидеть множество пещер и ущелий, которые придают этой местности определенный шарм. Об этом массиве рассказал блогер @Dem_ev на своей странице в TikTok.

Подробнее о том, где можно увидеть красные скалы, смотрите в видео.