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Где можно увидеть красные скалы: видео

Красный цвет скалы приобретают благодаря окислению железа в горных породах, что приводит к образованию характерного медного цвета.

В результате эрозий скалы образуют уникальные геологические образования, вид которых завораживает. Красные скалы можно наблюдать во многих частях мира, но чаще всего они встречаются в Северной и Южной Америке.

Но чтобы увидеть такие необыкновенные скалы отнюдь не обязательно лететь на другой континент. В Кыргызстане неподалеку от города Каракол находится горный массив Джеты-Огуз. По своей форме скалы напоминают гигантские зубы и имеют медный окрас. А вблизи скал можно увидеть множество пещер и ущелий, которые придают этой местности определенный шарм. Об этом массиве рассказал блогер @Dem_ev на своей странице в TikTok.

Маршрут для самостоятельного путешествия по Турции

Подробнее о том, где можно увидеть красные скалы, смотрите в видео.

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