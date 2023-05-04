Куда поехать, чтобы обнять панду

С 2016 года панды не находятся под угрозой вымирания, в мире удалось восстановить их популяцию. Это не значит, что животных стали меньше оберегать. Они до сих пор находятся в уязвимом положении из-за вырубки бамбуковых лесов.

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В Китае панда считается национальным достоянием. Они есть практически во всех заповедниках и зоопарках. В целях безопасности людям нельзя подходить к медведям, но в одном из городов можно потрогать и даже обнять панду. О том, куда нужно ради этого поехать, — в материале “Рамблера”.

В городе Чэнду расположен самый большой в мире заповедник панд. Город находится на юго-западе Китая и не пользуется популярностью у туристов из-за того, что расположен далеко от крупных центров. Тем не менее, здесь заповедник панд пользуется большой популярностью из-за необычного развлечения.

В заповеднике обитает более сотни панд, он раскинулся на сто гектаров в виде бамбукового леса. Животные здесь спокойно гуляют, едят, играют и ведут свою размеренную жизнь.

Здесь также живут красные панды, но их значительно меньше. Экскурсия по заповеднику длится три часа и включает в себя осмотр заповедника, в том числе бокс с новорожденными пандами. Те, кто уже посещал это место, говорят, что лучше приезжать с утра, так как можно успеть посмотреть на то, как медведи завтракают. А также они наиболее активные в первую половину дня.