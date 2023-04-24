Куда съездить, чтобы пожать лапу выдре

Выдра — хищный, но очень милый зверь, который нравится многим людям. Они есть во многих зоопарках и резвятся в вольерах на радость посетителей. Однако в мире есть заведение, которое дает возможность не только посмотреть на выдр, но и пожать им лапу.

© Unsplash

О том, где можно потрогать выдр, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Океанариумы в Японии

В Японии расположена масса различных океанариумов и зоопарков, которые предлагают посетителям посмотреть на различных животных. Так, в местных океанариумах и зоопарках можно встретить капибар, красных панд, барханных котов и многих других.

В Токио расположено много океанариумов, которые удовлетворяют почти все запросы путешественников и местных жителей, поэтому туристы часто не выезжают за пределы столицы, и это стало проблемой для развлечений в других префектурах. Им приходится придумывать новые услуги для того, чтобы привлечь посетителей.

Океанариум в Канагаву

Для того, чтобы повысить посещаемость, океанариум в Каганаву “Кэйкю Абурацубо” придумал необычное развлечение — там можно пожать лапу выдре. Однако за это придется дополнительно заплатить.

В этом океанариуме живет около десяти выдр. Кроме них там обитают пингвины и морские львы. Все они живут в стеклянном вольере, чтобы посетители могли наблюдать за ними из любой точки.

Выдры пользуются особой популярностью. Эти зверьки устраивают целое представление для тех, кто приезжает сюда. Сначала сотрудники океанариума кормят их, а те ловят добычу в воздухе и прыгают в воду. После этого выдры начинают играть.

Соцсети