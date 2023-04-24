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Куда съездить, чтобы пожать лапу выдре

Выдра — хищный, но очень милый зверь, который нравится многим людям. Они есть во многих зоопарках и резвятся в вольерах на радость посетителей. Однако в мире есть заведение, которое дает возможность не только посмотреть на выдр, но и пожать им лапу.

Куда съездить, чтобы пожать лапу выдре
© Unsplash

О том, где можно потрогать выдр, — в материале “Рамблера”.

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Океанариумы в Японии

В Японии расположена масса различных океанариумов и зоопарков, которые предлагают посетителям посмотреть на различных животных. Так, в местных океанариумах и зоопарках можно встретить капибар, красных панд, барханных котов и многих других.

В Токио расположено много океанариумов, которые удовлетворяют почти все запросы путешественников и местных жителей, поэтому туристы часто не выезжают за пределы столицы, и это стало проблемой для развлечений в других префектурах. Им приходится придумывать новые услуги для того, чтобы привлечь посетителей.

Океанариум в Канагаву

Для того, чтобы повысить посещаемость, океанариум в Каганаву “Кэйкю Абурацубо” придумал необычное развлечение — там можно пожать лапу выдре. Однако за это придется дополнительно заплатить.

В этом океанариуме живет около десяти выдр. Кроме них там обитают пингвины и морские львы. Все они живут в стеклянном вольере, чтобы посетители могли наблюдать за ними из любой точки.

Самые забавные фото выдр, очаровавших соцсети

Выдры пользуются особой популярностью. Эти зверьки устраивают целое представление для тех, кто приезжает сюда. Сначала сотрудники океанариума кормят их, а те ловят добычу в воздухе и прыгают в воду. После этого выдры начинают играть.

Соцсети

Когда кормление заканчивается, выдры прибегают к специальным отверстиям. В стеклянном вольере они расположены там, где стоят туристы. Выдры уже знают, что люди будут давать им лакомство. Отверстия открываются на несколько часов в день после кормления. Пожать лапу выдре стоит тысячу йен (около 600 рублей). Посетителю дают лакомство и выдра просовывает лапу. В этот момент турист может пожать ее или погладить выдру. Сотрудники океанариума рекомендуют давать еду выдре не сразу, чтобы она не убегала слишком быстро.

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