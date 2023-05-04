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Маршрут для самостоятельного путешествия по Турции: видео

Cамостоятельное планирование маршрута позволяет не только сэкономить деньги, но и сделать путешествие более захватывающим.

При покупке готового тура, вы следуете стандартному маршруту, который не всегда позволяет получить полное представление о стране.

Блогер @Kickyjane поделилась маршрутом по пяти городам Турции, который позволит насладиться отдыхом и получить незабываемые воспоминания.

Стамбул. Начать свое путешествие стоит с самого большого города Турции. Остановившись в Стамбуле на 3 дня, вы успеете посетить все главные достопримечательности и проникнетесь атмосферой Византии.

Каппадокия. Удивительный регион с уникальными ландшафтами. Здесь можно отправиться на прогулку на воздушном шаре, посетить подземные города и насладиться природными красотами.

Анталья. Курортный город на южном побережье Турции, где можно насладиться морским отдыхом, а также посетить древний греческий город Каш.

10 мест в Стамбуле, где можно сделать красивые фотографии

Подробнее о маршруте для самостоятельного путешествия по Турции смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где находится самая красивая набережная Стамбула.

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