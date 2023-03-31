Стамбул – это город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Он предлагает множество возможностей для развлечений и путешествий, каждый турист найдет в нем что-то для себя.

Блогер @Miladyfairy собрала подборку мест, куда можно отправиться в Стамбуле, чтобы сделать красивые и необычные фотографии.

Район Балат – кварталы с узкими улочками и красивой архитектурой.

Набережная у мечети Ортакёй – оттуда открывается потрясающий вид на Босфор и азиатскую часть города.

Терраса отеля Seven Hills – вид на дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубую мечеть.

Виды на Босфор с парома – великолепный вид на мосты и город.

Терраса отеля Mest – это роскошная терраса на крыше отеля в историческом центре Стамбула.

Обзорная площадка мечети Сулеймание – бесплатная городская смотровая площадка откуда открывается панорамный вид на город.

Сад дворца Долмабахче – красивый дворец в стиле барокко и рококо.

Улица Бююк Хендек – историческая улица в Стамбуле, с которой открывается потрясающий вид на Галатскую башню.

Трамвай на улице Истикляль – это исторический трамвай, который курсирует по популярной туристической улице Стамбула.

Подробнее о том, как выглядят эти локации, смотрите в видео.