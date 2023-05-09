Пустынный пляж на Бали, о котором мало кто знает: видео

На Бали много пляжей, но не все из них подходят для купания. Это связано с тем, что на острове много мест, где плавать попросту опасно из-за сильных волн и коралловых рифов.

Другие же пляжи давно облюбовали туристы и из-за своей высокой популярности на них со временем стало слишком много людей.

Тревел-блогер @Emeli.nastya сняла ролик, в котором рассказала об одном малоизвестном пустынном пляже. Он настолько непопулярен у туристов, что за день там можно встретить не более 10 человек.

Итак, речь идет о пляже Gunung Payung, который находится на юго-восточном побережье Бали, в районе Нуса Дуа. Вокруг пляжа расположены высокие скалы, которые создают уникальную атмосферу и обеспечивают тенистые места для отдыха.

Gunung Payung отличается от других балийских пляжей тем, что здесь нет большого количества туристов, поэтому можно насладиться спокойным отдыхом и купаться в чистой воде.

Подробнее о том, где находится малолюдный пляж на Бали, смотрите в видео.