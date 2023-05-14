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Самые необычные мосты мира

Мост – не просто инженерное сооружение, которое облегчает передвижение между двумя точками, но и отличная возможность сделать место строительства чем-то особенным. Красивый и необычный мост может стать настоящим символом города и привлекать в страну туристов со всех концов мира. Поэтому архитекторы из разных стран год от года бьются между собой за право возвести очередной шедевр. Но оставим инженерные баталии профессионалам. Портал Tourweek.ru составил список из 10 самых ярких и необычных мостов мира, которые обязательно нужно посетить во время путешествия.

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