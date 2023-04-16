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DailyStar: Голливудская «Аллея славы» разочаровывает туристов больше всего

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Планируя путешествие в новый город, многие составляют списки достопримечательностей, которые хотелось бы посетить. А после поездки – оставляют отзывы. Газета DailyStar составила рейтинг самых разочаровывающих достопримечательностей на основе отзывов на портале Tripadvisor.

Составлен топ-10 худших достопримечательностей мира
© Unsplash

Всего в списке оказалось десять позиций. На первом месте оказала Голливудская «Аллея славы». Тротуар, испещренный латунными звездами, многим туристам показался небезопасным (из-за бездомных и мошенников) и неприятным местом. Некоторые путешественники отмечали грязь и невыносимый запах на главной улице Голливуда.

«Пахнет мочой, мусор повсюду, выглядит совсем не так, как в кино. Не тратьте свое время на ходьбу, просто проезжайте мимо», – заявил один из визитеров.

На втором месте топа расположился Гранд-базар в Стамбуле. Путешественники жалуются, что цены на рынке завышены, а качество товаров оставляет желать лучшего. Также туристы отмечали: на базаре орудуют карманники, а нечистые на руку продавцы агрессивно общаются с покупателями.

«Культура мошенничества процветает в этом месте. Не тратьте свое время на такую ловушку для туристов», – написал в отзывах канадец, побывавший в этом месте.

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Вот еще несколько позиций этого списка:

  • Тадж-Махал, Индия
  • Буш Гарденз, США
  • Парк развлечений Lotte World, Южная Корея
  • Бухта Виктория, Гонконг
  • Аквапарк Ocean Park, Гонконг
  • Храм Фусими-Инари-тайся, Япония
  • Великая Китайская стена, Китай
  • Курорт Эверленд, Южная Корея

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