Составлен топ-10 худших достопримечательностей мира

Планируя путешествие в новый город, многие составляют списки достопримечательностей, которые хотелось бы посетить. А после поездки – оставляют отзывы. Газета DailyStar составила рейтинг самых разочаровывающих достопримечательностей на основе отзывов на портале Tripadvisor.

© Unsplash

Всего в списке оказалось десять позиций. На первом месте оказала Голливудская «Аллея славы». Тротуар, испещренный латунными звездами, многим туристам показался небезопасным (из-за бездомных и мошенников) и неприятным местом. Некоторые путешественники отмечали грязь и невыносимый запах на главной улице Голливуда.

«Пахнет мочой, мусор повсюду, выглядит совсем не так, как в кино. Не тратьте свое время на ходьбу, просто проезжайте мимо», – заявил один из визитеров.

На втором месте топа расположился Гранд-базар в Стамбуле. Путешественники жалуются, что цены на рынке завышены, а качество товаров оставляет желать лучшего. Также туристы отмечали: на базаре орудуют карманники, а нечистые на руку продавцы агрессивно общаются с покупателями.

«Культура мошенничества процветает в этом месте. Не тратьте свое время на такую ловушку для туристов», – написал в отзывах канадец, побывавший в этом месте.

Вот еще несколько позиций этого списка:

Тадж-Махал, Индия

Буш Гарденз, США

Парк развлечений Lotte World, Южная Корея

Бухта Виктория, Гонконг

Аквапарк Ocean Park, Гонконг

Храм Фусими-Инари-тайся, Япония

Великая Китайская стена, Китай

Курорт Эверленд, Южная Корея