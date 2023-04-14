Город Бодрум расположен на юго-западном побережье страны, в провинции Мугла. Он славится своими красивыми пляжами, теплым морем и богатой историей. А вечером на улицах воцаряется оживленная атмосфера. Множество ресторанов, баров и дискотек предлагают развлечения для всех, независимо от возраста и предпочтений.

Блогер @Artemray рассказал, что здесь находятся и исторические достопримечательности, например, знаменитый замок Святого Петра, построенный рыцарями Ордена святого Иоанна в 1402 году.

Подробнее о том, как выглядит один из самых популярных курортов Турции, смотрите в видео.