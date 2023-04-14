Какие курорты Турции предпочитают богачи

Большинство турецких курортов ориентированы на людей из среднего класса. Они недорогие, но при этом предоставляют качественный отдых с полноценным питанием, близким пляжем и бассейном. Даже на недорогих курортах есть роскошные отели, но богачи все равно предпочитают отдыхать в других районах Турции.

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О турецких курортах, где отдыхают очень богатые люди, — в материале “Рамблера”.

Фетхие

Этот курорт называют “жемчужиной” Турции, так как Фетхие отличается живописным видом и лазурно-голубой водой с песчаным пляжем. Здесь расположены самые дорогие отели, но большей популярностью пользуются виллы и апартаменты. Отдых здесь более эксклюзивный, чем на других курортах: путешественники чаще ездят на частные экскурсии или самостоятельно арендуют машину. Кроме того, здесь предоставляют дополнительные услуги: аренда вертолета, яхты или машин премиум-класса.

Бодрум

Курорт получил популярность у богачей благодаря тому, что он напоминает Европейские места для отдыха, но Бодрум отличается спокойствием и обилием красивой природы. Здесь расположены отели с большой территорией для прогулок и развлечений. А если вы хотите шума и вечеринок, то можете отправляться в центр города — на набережной раскинулось большое количество клубов, баров и ресторанов с живой музыкой.

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