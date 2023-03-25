Совсем скоро в Турции начнется купальный сезон, и многие поедут в эту страну, чтобы погреться после долгой зимы. Несмотря на то, что отдых здесь чаще всего ассоциируется с отелями и системой "все включено", Турция и ее побережье могут удивить малоизвестными уголками, в которых стоит побывать.

Блогер @Kangozhaev собрал топ-7 самых красивых пляжей в Турции. Каждый из них имеет свои особенности и уникальные черты, поэтому выбирайте тот, который больше всего соответствует вашим предпочтениям и интересам.

Один из самых знаменитых и красивых пляжей Турции – Капуташ. Он расположен на юго-западном побережье Турции и славится красивыми скалами вокруг и теплой лазурной водой.

В окрестностях древнего ливийского города Патара расположился одноименный пляж. Это одна из самых длинных береговых зон в Турции, протяженностью около 18 км. Здесь можно наблюдать за черепахами и дельфинами.

Подробнее об остальных пляжах Турции, которые стоит посетить, смотрите в видео.