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29 минут назад

Действия, по которым можно распознать россиянина в отеле

Мира Маркина

Привычки россиян в отелях отличаются от того, что делают жители других стран. Так, если вы видите, что человек еще перед завтраком занимает лучшие места у бассейна, значит он точно из России.

Действия, по которым можно распознать россиянина в отеле
Фото: UnsplashUnsplash

О том, какие еще признаки выдают россиянина в отеле, — в материале “Рамблера”.

Еда с собой

Несмотря на то, что в большинстве отелей с системой “Все включено” запрещено выносить еду из ресторана, многие россияне умудряются это все-таки сделать. Они заворачивают в салфетки сэндвичи, выпечку, а также берут на вынос фрукты и овощи.

При этом большинство отелей имеют неограниченное количество питания у бассейна или на пляже. Предположительно, вынесенной из ресторана едой, люди наслаждаются в своих номерах.

Полные тарелки

Еще одна отличительная особенность россиян, которая касается еды. Если вы видите человека, который набирает несколько полных тарелок на шведском столе, то можно быть уверенным на 80%, что он из России.

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Этим людям хочется попробовать все и по чтуь-чуть. Они уверены, что если заплатили за отель, то должны успеть абсолютно все, в том числе в полной мере воспользоваться всеми услугами.

Особая одежда

Соотечественники замечают, что у россиян есть особая “униформа” для пляжа. У мужчин это, как правило, шорты с боковыми карманами и майка без рукавов — некоторые предпочитают надевать майку из сетчатой ткани. У девушек вариаций гораздо больше. Они надевают сетчатые платья или тунику из струящейся ткани с капюшоном. Как правило женщины не выходят на пляж без макияжа.

Пляж после заката

Если вы пришли посмотреть на звездное небо или посидеть на пляже после захода солнца, то с большой вероятностью вместе с вами на пляже будут туристы из России. Дело в том, что иностранцы предпочитают отдыхать у бассейна, а россияне пользуются любой возможностью посидеть у моря.

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