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3 часа назад

Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск

Мира Маркина

Исследовательский центр портала SuperJob провел опрос более чем трех тысяч человек и выяснил, где россияне планируют провести летний отдых.

Согласно результатам этого исследования, большинство предпочитает провести отпуск в России.

Из всех опрошенных россиян 59% запланировали отдых на лето. Из них 21% опрошенных рассматривает вариант поездки только внутри страны, 17% – запланировали отдых в городе или на дачном участке, а отправиться отдыхать заграницу планируют всего лишь 4% опрошенных граждан.

Среди самых популярных направлений внутри страны стали Алтай, Краснодарский край, Москва, Крым, Санкт-Петербург, Кавказ и Калининград.

Из зарубежных направлений больше всего россиян привлекают Куба, Турция, Греция, Тунис и Абхазия.

В Абхазию из России можно будет поехать по "единому" билету

Ранее "Рамблер" рассказывал о подорожании билетов на популярный курорт.

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