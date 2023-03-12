Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск

Исследовательский центр портала SuperJob провел опрос более чем трех тысяч человек и выяснил, где россияне планируют провести летний отдых.

Из всех опрошенных россиян 59% запланировали отдых на лето. Из них 21% опрошенных рассматривает вариант поездки только внутри страны, 17% – запланировали отдых в городе или на дачном участке, а отправиться отдыхать заграницу планируют всего лишь 4% опрошенных граждан.