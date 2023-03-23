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15 минут назад

5 безвизовых стран для россиян на майские праздники

Ревизор.ru

Интересные и бюджетные направления путешествий на майские праздники.

5 безвизовых стран для россиян на майские праздники
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

В приближении майских праздников становится актуальным вопрос, куда россияне могут улететь без визы, чтобы интересно и недорого отдохнуть. Издание "Новосибирск онлайн" предложило пять вариантов сегодня, 23 марта.

Топ-5 возглавляет Армения. По данным издания, для въезда на её территорию не обязателен даже загранпаспорт. Направление называют одним из самых доступных по деньгам и хорошо подходящим для любителей активного отдыха и горного туризма.

Вторым назван Израиль. Весной в Израиле уже теплое море, но еще нет одуряющей жары. В это государство граждане РФ приезжают без визы, при наличии загранпаспорта. Но источник предупреждает, что билеты в одну сторону стоят в пределах 15–20 тысяч рублей.

Монголия стоит на третьей позиции. Монголия — явно недооцененная нашими соотечественниками страна, несмотря на ее природную красоту и уникальную буддийскую культуру. Для приезда в Монголию достаточно российского загранпаспорта без всякой визы. Возможно, это повод пересмотреть туристическое "недоверие"?..

Турция занимает четвертое место. Отдых на ее курортах для россиян — едва ли не традиция. Сейчас посещение Турции возможно как по путевке системы "всё включено", так и по индивидуальному маршруту. А историческое и достопримечательное богатство государства не вызывает сомнений.

Замыкает рейтинг ОАЭ. Для въезда в Эмираты не требуется виза, правда, и билеты на майские праздники уже "кусаются": от 20 тысяч рублей в один конец. Зато в Дубае туристов ждут обильные доступные развлечения, магазины и архитектурные красоты.

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