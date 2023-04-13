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Почему обязательно надо поехать на отдых в Венесуэлу

Латинская Америка стала новым и перспективным направлением для россиян. Большинство выбирают для отдыха более привычные страны, например Кубу или Мексику. Одной из менее приметных стран для отдыха стала Венесуэла, и в основном туристы боятся ее посещать из-за различных стереотипов об отдыхе.

Почему обязательно надо поехать на отдых в Венесуэлу
© Unsplash

Тем не менее, в Венесуэле есть много интересных мест и активностей для туристов, которые стоит посетить, пока страна не стала слишком популярной. О том, чем заняться в Венесуэле, — в материале "Рамблера".

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Национальные парки и заповедники

Возможно, вы этого не знали, но в Венесуэле расположено много национальных парков и заповедников с уникальной природой. Для путешественников это не только отличная возможность познакомиться с культурой, но и природой страны.

Канайма с невероятными столовыми горами Тепуи и самым высоким водопадом в мире — Сальто Анхель. Архипелаг Лос-Рокес с белым песком и лазурной водой, Морокой с манговыми зарослями, островами и фламинго. Заповедник дикой природы Лос Льянос с одной из самых крупных резерваций птиц в Латинской Америке и дикими животными.

Алена Круглякова
Алена Круглякова Директор туристической компании Araguaney Latin Travel

Культурное наследие

На культуру Венесуэлы в разные времена влияли разные народы Азии, Европы и Африки. Все это создало культурное наследие, ставшее смесью различных культур. Теперь Все это можно увидеть в Венесуэле. Туристы приезжают за архитектурой, историей и отдельными достопримечательностями.

В столице Венесуэлы можно посетить исторический центр с множеством значимых зданий, отправиться в колониальный город Коро, находящийся под защитой ЮНЕСКО, а также, отправиться в поселения индейцев, которые хранят свои традиции до сих пор.

Алена Круглякова
Алена Круглякова Директор туристической компании Araguaney Latin Travel

Кухня

Кухня в Венесуэле тоже стала смесью из традиций различных народов. В каждом кафе и ресторане туристам предлагают попробовать национальные блюда. Однако если вы не любите непривычные для вас блюда, то в крупных городах можно найти рестораны с европейскими кухнями.

Рекомендую попробовать национальные кукурузные лепешки арепас, пирожки эмпанадас, лепешку с сыром качапа и попробовать местный напиток из сахарного тростника папелон.

Алена Круглякова
Алена Круглякова Директор туристической компании Araguaney Latin Travel

Активный отдых

Помимо отдыха на побережье и наслаждения пляжами и водой, можно выбрать и активный отдых вдали от городской суеты. Отправляйтесь в поход в горы, на велосипедную прогулку или рафтинг. На побережье есть масса различных школ серфинга, где туристов обучают этому виду спорта.

Чем туристу заняться в Венесуэле: топ интересных мест

Карнавалы

Не только в Рио проходят крупные карнавалы. В Венесуэле тоже можно попасть на подобные события. Это — хороший способ познакомиться с культурой страны и также попробовать национальную кухню. Карнавалы славятся своими уникальными выступлениями.

Самый крупный карнавал страны проходит в феврале, за сорок дней до Пасхи. По традиции, венесуэльцы выходят на улицы и бросают друг в друга водяные бомбы.

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