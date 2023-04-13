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13 апреля

Как изнутри выглядит отель для миллионеров в Дубае: видео

Мария Каткова

ОАЭ уже давно стала привлекательной страной для отдыха богачей. Здесь расположены достопримечательности и развлечения с приставкой "самый". Однако для того, чтобы побывать в эксклюзивных и востребованных местах, придется заплатить крупную сумму.

Именно здесь расположен один из самых дорогих отелей в мире. Здесь останавливаются звезды, бизнесмены и другие состоятельные люди. За свой комфорт, роскошь и сервис они платят немалые деньги.

Всего в отеле 28 этажей, на которых расположены 202 номера. Каждый из них уникален, а площадь составляет от 170 до 780 квадратных метров. Здесь есть аквариум, бассейн, вертолетная площадка, теннисный корт и, конечно же, один из самых роскошных ресторанов.

Чем отличаются районы для отдыха в Дубае

Смотрите видео и узнаете, что находится внутри каждого номера.

Ранее сообщалось, что нельзя фотографировать в Дубае.

Заграница,Видео,
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