Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
58 минут назад

Чем отличаются районы для отдыха в Дубае: видео

Мира Маркина

Дубай с каждым годом становится все более популярным направлением для российских туристов.

Несмотря на довольно жаркий круглогодично климат и отнюдь не демократичную ценовую политику государства, туристы толпами отправляются покорять Объединенные Арабские Эмираты.

Прекрасная инфраструктура и качественный сервис привлекают всех, однако далеко не все имеют возможность отдыхать в самых топовых районах курорта.

В связи с этим "Рамблер" решил поискать информацию о том, какие туристические районы в Дубае являются самыми популярными и какой подойдет именно вам.

Что вам нужно знать про метро в Дубае

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @chiko_travel рассказала, чем отличаются самые популярные районы Дубая и какой выбрать, планируя отдых в ОАЭ.

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как вернуть tax free в Дубае.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий