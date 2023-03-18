Чем отличаются районы для отдыха в Дубае: видео

Дубай с каждым годом становится все более популярным направлением для российских туристов.

Несмотря на довольно жаркий круглогодично климат и отнюдь не демократичную ценовую политику государства, туристы толпами отправляются покорять Объединенные Арабские Эмираты.

Прекрасная инфраструктура и качественный сервис привлекают всех, однако далеко не все имеют возможность отдыхать в самых топовых районах курорта.

В связи с этим "Рамблер" решил поискать информацию о том, какие туристические районы в Дубае являются самыми популярными и какой подойдет именно вам.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @chiko_travel рассказала, чем отличаются самые популярные районы Дубая и какой выбрать, планируя отдых в ОАЭ.

Подробности смотрите в видео.