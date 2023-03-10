Дубай известен своей роскошью и дороговизной жизни. Туристам бывает тяжело разобраться во всех нюансах. Так, например, по Дубаю дешевле всего передвигаться на общественном транспорте: автобусах, трамваях, монорельсе и метро.

Метро проходит через весь Дубай, в нем тяжело запутаться, так как оно имеет всего две ветки. Однако в нем есть масса нюансов и неопытные туристы могут получить штраф.

Так, например, в метро есть отдельные вагоны для детей, женщин, а также обладателей золотой карты. Также в транспорте нельзя делать ряд вещей, привычных для туристов в других странах.

Об этих и других особенностях метро в Дубае рассказал в своем блоге в TikTok @romancev768.

Смотрите видео и узнаете, сколько стоит проезд в метро, а также за что можно получить штраф.