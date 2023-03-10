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3 часа назад

Что вам нужно знать про метро в Дубае: видео

Мария Каткова

Дубай известен своей роскошью и дороговизной жизни. Туристам бывает тяжело разобраться во всех нюансах. Так, например, по Дубаю дешевле всего передвигаться на общественном транспорте: автобусах, трамваях, монорельсе и метро.

Метро проходит через весь Дубай, в нем тяжело запутаться, так как оно имеет всего две ветки. Однако в нем есть масса нюансов и неопытные туристы могут получить штраф.

Так, например, в метро есть отдельные вагоны для детей, женщин, а также обладателей золотой карты. Также в транспорте нельзя делать ряд вещей, привычных для туристов в других странах.

Как организовать шопинг в Дубае

Об этих и других особенностях метро в Дубае рассказал в своем блоге в TikTok @romancev768.

Смотрите видео и узнаете, сколько стоит проезд в метро, а также за что можно получить штраф.

Ранее сообщалось, что в Дубае туристам предлагают номера на ночь за 100 тысяч долларов.

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