Как организовать шопинг в Дубае

Здесь расположены самые большие торговые центры, есть бренды со всего мира, и ежегодно миллионы туристов приезжают в эту арабскую страну за покупками. Россияне не стали исключением, так как шопинг в ОАЭ стал выгодным и доступным для многим. Если вы собираетесь за покупками сюда, стоит знать несколько нюансов, которые стоит учесть.

Фото: Unsplash Unsplash

О том, как правильно организовать шопинг в Дубае — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Не забывайте про Tax free

Еще несколько лет назад с покупок в ОАЭ нельзя было вернуть НДС. Сейчас процент возврата небольшой, но если вы планируете делать покупки на крупные суммы, количество возвращенных денег может быть существенным. Процент можно вернуть с покупки на сумму выше 250 дирхамов (68 долларов США).

Не забудьте взять в торговый центр свой загранпаспорт, так как только с этим документом вам могут оформить возврат средств. Соответствующая наклейка будет на обратной стороне вашего чека, его необходимо сохранить вплоть до отъезда. Деньги возвращаются в аэропорте после прохождения досмотра. Перед регистрацией на вылет вам нужно подойти на специальную стойку, и возьмите с собой ваш багаж, чтобы показать покупки.

Торгуйтесь

Не забывайте, что ОАЭ — арабская страна, в которой действуют законы торговли. Здесь есть много рынков, но торговаться можно даже в торговых центрах в сетевых магазинах. Если вы считаете цену завышенной, скажите об этом продавцу. Он обязательно сделает вам скидку или подарит другой полезный товар за покупку.

Если вам отказали в торге в одном магазине, попробуйте это сделать в другом. Здесь существует много мультибрендовых магазинов, где продается техника различных брендов и одежда разных марок.

Остерегайтесь подделок

Даже то, что вы находитесь в самом большом торговом центре в мире, не обезопасит вас от возможности купить подделку. Здесь есть несколько магазинов с люксовыми брендами, которые продают одежду с большими скидками, но среди их ассортимента только подделки. Всегда проверяйте товары, которые продают с большими скидками. Действительно шопинг в праздники или в периоды скидок может быть здесь значительно выгоднее. Однако если скидки взяты “с потолка”, вас должно это смутить.

Цены в разных магазинах отличаются