Кухня Таиланда известна во всем мире и является одной из самых разнообразных. Она сочетает в себе элементы китайской, индийской, малайзийской и лаосской кухонь, но имеет свои уникальные особенности.

Блогер @Loktionovprotai рассказал о том, какие блюда обязательно стоит попробовать, если вы окажетесь в Таиланде.

Самое знаменитое блюдо Таиланда – Пад Тай. Его готовят из обжаренной рисовой вермишели с добавлением овощей и морепродуктов.

Также обязательно стоит попробовать небезызвестный салат с папайей. Будьте готовы к тому, что острые блюда — характерная черта тайской кухни. Поэтому даже салат из папайи не будет исключением.

Подробнее об остальных блюдах, которые стоит попробовать в Таиланде, смотрите в видео.