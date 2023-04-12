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Блюда, которые стоит попробовать в Таиланде: видео

Кухня Таиланда известна во всем мире и является одной из самых разнообразных. Она сочетает в себе элементы китайской, индийской, малайзийской и лаосской кухонь, но имеет свои уникальные особенности.

Блогер @Loktionovprotai рассказал о том, какие блюда обязательно стоит попробовать, если вы окажетесь в Таиланде.

Самое знаменитое блюдо Таиланда – Пад Тай. Его готовят из обжаренной рисовой вермишели с добавлением овощей и морепродуктов.

Также обязательно стоит попробовать небезызвестный салат с папайей. Будьте готовы к тому, что острые блюда — характерная черта тайской кухни. Поэтому даже салат из папайи не будет исключением.

Почему в Таиланде нельзя срывать фрукты с деревьев

Подробнее об остальных блюдах, которые стоит попробовать в Таиланде, смотрите в видео.

Ранее мы писали про три вещи, которые не стоит делать в Таиланде.

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