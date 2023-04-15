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1 час назад

Как выглядят юрты для туристов в Кыргызстане: видео

Мария Каткова

Кыргызстан давно стал популярной для туристов страной, так как славится природной красотой и возможностью понять незнакомую культуру. В Кыргызстане есть масса возможностей для размещения: отели, гостиницы и гостевые дома.

Однако туристы предпочитают с головой окунаться в незнакомую культуру, поэтому в качестве размещения выбирают традиционные юрты. С этими постройками связан довольно большой пласт культуры страны, у юрт есть много разных символов и трактовок.

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Чтобы туристы смогли полностью окунуться в культуру местного народа, им предлагают остановиться в юрте, вместо отеля. Так они смогут лучше понять местных, их обычаи и традиции.

Смотрите в видео, как внутри выглядят юрты для туристов в Кыргызстане.

Ранее сообщалось, почему все едут в Кыргызстан и что там посмотреть, кроме озера Иссык-Куль.

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