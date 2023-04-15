Кыргызстан давно стал популярной для туристов страной, так как славится природной красотой и возможностью понять незнакомую культуру. В Кыргызстане есть масса возможностей для размещения: отели, гостиницы и гостевые дома.

Однако туристы предпочитают с головой окунаться в незнакомую культуру, поэтому в качестве размещения выбирают традиционные юрты. С этими постройками связан довольно большой пласт культуры страны, у юрт есть много разных символов и трактовок.

Чтобы туристы смогли полностью окунуться в культуру местного народа, им предлагают остановиться в юрте, вместо отеля. Так они смогут лучше понять местных, их обычаи и традиции.