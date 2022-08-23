Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Почему все едут в Кыргызстан и что там посмотреть, кроме озера Иссык-Куль

Мария Каткова

Кыргызстан стал самым популярным авианаправлением у россиян летом 2022 года. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов. рассказал телеканалу «МИР 24» о том, почему интерес к курортам Кыргызстана растет.

Он отметил, что среди путешественников очень развит горный туризм. Люди едут смотреть не только виды, которые открываются там, но и занимаются экстремальными видами спорта. Жаманкулов отметил, что горы занимают 96% территории страны, а также там расположено около двух тысяч различных горных озер.

Он также добавил, что страну посещают ради культурного туризма, в рамках которого изучают быт людей, ведущих кочевой образ жизни.

Не стоит также забывать, что по территории Кыргызстана раньше проходил Великий Шелковый путь. После него осталось немало исторических достопримечательностей, например, городов и памятников.

Жаманкулов также добавил, что в Кыргызстан туристы приезжают не только летом, но и в другие сезоны. Так, в стране хорошо развит зимний туризм, поэтому можно найти достойные горнолыжные базы. Туристы приезжают на некоторые пики, где занимаются альпинизмом.

Что касается летнего отдыха, то в Киргизии планируют развивать туристическую инфраструктуру так, чтобы она могла соревноваться с Турцией и Египтом. Пока что достойные четырех и пятизвездочные отели можно найти на Иссык-Куле. Они могут принять около миллиона туристов.

Ранее эксперт назвал три лучших места для пляжного отдыха осенью в России.

Новости путешествий,Видео,Азамат Жаманкулов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители