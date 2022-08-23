Кыргызстан стал самым популярным авианаправлением у россиян летом 2022 года. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов. рассказал телеканалу «МИР 24» о том, почему интерес к курортам Кыргызстана растет.

Он отметил, что среди путешественников очень развит горный туризм. Люди едут смотреть не только виды, которые открываются там, но и занимаются экстремальными видами спорта. Жаманкулов отметил, что горы занимают 96% территории страны, а также там расположено около двух тысяч различных горных озер.

Он также добавил, что страну посещают ради культурного туризма, в рамках которого изучают быт людей, ведущих кочевой образ жизни.

Не стоит также забывать, что по территории Кыргызстана раньше проходил Великий Шелковый путь. После него осталось немало исторических достопримечательностей, например, городов и памятников.

Жаманкулов также добавил, что в Кыргызстан туристы приезжают не только летом, но и в другие сезоны. Так, в стране хорошо развит зимний туризм, поэтому можно найти достойные горнолыжные базы. Туристы приезжают на некоторые пики, где занимаются альпинизмом.

Что касается летнего отдыха, то в Киргизии планируют развивать туристическую инфраструктуру так, чтобы она могла соревноваться с Турцией и Египтом. Пока что достойные четырех и пятизвездочные отели можно найти на Иссык-Куле. Они могут принять около миллиона туристов.