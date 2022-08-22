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1 час назад

Названы 3 лучших места для пляжного отдыха осенью в РФ

Мария Иглина

Эксперт по туризму Николай Мельник перечислил три лучших места для пляжного отдыха в России осенью. Подробностями он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Названы 3 лучших места для пляжного отдыха осенью в РФ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам Мельника, для пляжного отдыха в России осенью отлично подойдут Краснодарский край, Калининград и Байкал. Стоимость отдыха по этим направлениям начинается от 40 тысяч за неделю на двоих. А вот поездка на Байкал на тот же срок обойдется примерно в 70 тысяч рублей.

Эксперт также выразил надежду на то, что цены на пляжные туры в скором времени пойдут на снижение.

Ранее были раскрыты самые подешевевшие направления для отдыха.

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