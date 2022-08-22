Названы 3 лучших места для пляжного отдыха осенью в РФ

Эксперт по туризму Николай Мельник перечислил три лучших места для пляжного отдыха в России осенью. Подробностями он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Так, по словам Мельника, для пляжного отдыха в России осенью отлично подойдут Краснодарский край, Калининград и Байкал. Стоимость отдыха по этим направлениям начинается от 40 тысяч за неделю на двоих. А вот поездка на Байкал на тот же срок обойдется примерно в 70 тысяч рублей.