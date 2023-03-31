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6 причин посетить Кыргызстан

Если вы еще не были в Кыргызстане, то самое время это исправить.

6 причин посетить Кыргызстан
© Unsplash.com

"Рамблер" нашел несколько причин, чтобы посетить эту часть света.

"Страна небесных гор"

Часто можно услышать, что Кыргызстан называют страной небесных гор. В этом крае расположены 29 горных вершин высотой более четырех тысяч метров, 45 пиков высотой более трех тысяч метров и множество других, в том числе наменитые пик Победы и пик Хан-Тенгри, возвышающиеся более чем на семь тысяч метров. Поэтому поклонников пеших маршрутов ждет несколько десятков самых различных маршрутов.

Озеро Иссык-Куль

Озеро расположено между отрогами Кунгейского Алатау и хребтом Терскей-Ала-Тоо, и находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Более того, оно является вторым по величине горным озером в мире после озера Титикака в Южной Америке.

Древние петроглифы, Чолпон-Ата

Это музей наскальной живописи, который находится под открытым небом и занимает территорию в 42 гектара. Эксперты утверждают, что рисунки были сделаны в период со II тысячелетия до н.э. по VII век н.э., а основная их часть была сделана VII-III вв. до н.э.

Другие причины посетить Кыргызстан

Кыргызстан стоит посетить и по той причине, что народ республики славится своим гостеприимством. Зачастую местные жители могут разместить путешественников в своих домах или в карточных лагерях, которые дают возможность прикоснуться к кочевой жизни.

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Республика известна и своей национальной кухней. Основное место на столе всегда занимают говядина и баранина, которые были взращены на горных джайлоо. А традиционным блюдом является бешбармак. Также стоит попробовать знаменитый напиток кочевников – кымыз – кислое кобылье молоко.

И, не менее важная причина посетить республику, – безвизовый режим для граждан более 40 стран, в том числе и России.

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