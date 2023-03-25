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2 часа назад

За что можно получить штрафы в США: видео

Стелла Шмель

Некоторые законы в США соблюдаются очень жестко, поэтому там могут выписать штраф за нарушение, которое в других странах покажется незначительным.

Блогер @Nastasteful рассказала, что лучше не делать в США, чтобы не получить штраф.

Так, за выбрасывание мусора на улице или в общественных местах мимо урны предусмотрены довольно серьезные наказания. Первые два раза это может быть штраф. Причем в разных штатах и городах размер штрафа может различаться, но обычно он составляет от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. А за последующие нарушения могут быть применены более серьезные меры.

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Подробнее о том, за что можно получить штраф в США, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как законно вывозить лекарства за границу.

Заграница,Видео,
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