На что жалуются туристы на Кубе

Популярность отдыха в странах Карибского бассейна в последнее время стремительно растет. Одна из наиболее востребованных стран здесь — Куба. Эта страна славится своими фестивалями, архитектурой, недорогой уличной едой и дешевым отдыхом.

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Однако отдых на Кубе не всегда проходит беззаботно. О том, на что жалуются туристы — в материале “Рамблера”.

Большое количество насекомых

Большинство туристов отмечают, что на Кубе встречались с различными москитами, мошками и мухами, и об этом их предупреждали. Однако спреи от насекомых, которые они везли из России, с обилием комаров не справились. А в магазинах Кубы подобные вещи найти невозможно. Поэтому туристы определяют вновь прибывших по красным пятнам по всему телу, которые остаются от укусов.

Скромная кухня

Даже в отелях, работающих по системе “все включено” выбор блюд очень скромный, и об этом пишут многие туристы. В большинстве случаев еда состоит из разных видов мяса и крупы, путешественники отмечают недостаток овощей, фруктов, десертов, а также рыбы и морепродуктов. Вегетарианцы и веганы приезжают на отдых в эту страну со своей едой.

Уровень сервиса

Сервис на Кубе также оставляет желать лучшего. Многие бюджетные отели давно не ремонтировались, поэтому имеют “уставший” вид. Некоторые туристы попадали в пятизвездочные отели, где ремонт не делался с начала нулевых. Однако к этому можно быть готовым, если заранее читать отзывы.

Долгий перелет