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1 час назад

Худшие месяцы для посещения Таиланда: видео

Стелла Шмель

В Таиланде есть три сезона: сухой, дождливый и переходный. Если вы планируете отдых на берегу океана и хотите привезти из отпуска красивый загар, то при бронировании тура важно выбрать дату, чтобы не попасть в сезон дождей.

Блогер @Loktionovpro рассказал, что с октября по ноябрь в стране совсем нет солнца и идут постоянные дожди. Из-за сильных порывов ветра море становится неспокойным, а вода — мутной. Такая погода часто становится причиной наводнений и затоплений, поэтому лучше избегать поездок в Таиланд в это время года.

Но если вы все же решите посетить Таиланд в дождливый сезон, то стоит подготовиться к возможным проблемам с транспортом и проживанием.

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Подробнее о том, когда не стоит ехать в Таиланд, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что вам нужно знать про метро в Дубае.

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