В Таиланде есть три сезона: сухой, дождливый и переходный. Если вы планируете отдых на берегу океана и хотите привезти из отпуска красивый загар, то при бронировании тура важно выбрать дату, чтобы не попасть в сезон дождей.

Блогер @Loktionovpro рассказал, что с октября по ноябрь в стране совсем нет солнца и идут постоянные дожди. Из-за сильных порывов ветра море становится неспокойным, а вода — мутной. Такая погода часто становится причиной наводнений и затоплений, поэтому лучше избегать поездок в Таиланд в это время года.

Но если вы все же решите посетить Таиланд в дождливый сезон, то стоит подготовиться к возможным проблемам с транспортом и проживанием.

Подробнее о том, когда не стоит ехать в Таиланд, смотрите в видео.