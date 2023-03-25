Необычные законы, которые существуют в Южной Корее: видео

Южная Корея – это удивительная страна, которая сочетает в себе современные технологии и традиционную культуру. Южнокорейская культура отличается от западной, поэтому местные правила и законы могут показаться нам необычными.

Блогер с ником @Sv_mood, живущая много лет в Южной Корее, рассказала, с какими странными законами можно столкнуться в стране.

Например, существует закон, который разрешает получить лицензию массажиста только слабовидящим людям. Это постановление принято для того, чтобы люди с особенностями были обеспечены рабочими местами.

Также в стране существует запрет на казино для местных жителей. Корейцы считаются азартной нацией, поэтому им воспрещен вход в казино, а посещать игорные дома могут только иностранцы.

Подробнее об остальных необычных законах Южной Кореи смотрите в видео.