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1 час назад

Необычные законы, которые существуют в Южной Корее: видео

Стелла Шмель

Южная Корея – это удивительная страна, которая сочетает в себе современные технологии и традиционную культуру. Южнокорейская культура отличается от западной, поэтому местные правила и законы могут показаться нам необычными.

Блогер с ником @Sv_mood, живущая много лет в Южной Корее, рассказала, с какими странными законами можно столкнуться в стране.

Например, существует закон, который разрешает получить лицензию массажиста только слабовидящим людям. Это постановление принято для того, чтобы люди с особенностями были обеспечены рабочими местами.

Также в стране существует запрет на казино для местных жителей. Корейцы считаются азартной нацией, поэтому им воспрещен вход в казино, а посещать игорные дома могут только иностранцы.

Странные продукты, которые продаются в магазинах Вьетнама

Подробнее об остальных необычных законах Южной Кореи смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, сколько стоит съездить в отпуск в Китай.

Заграница,Видео,
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