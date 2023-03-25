Самый узкий город мира

Город Яньцзинь – один из самых необычных городов Китая и даже всего мира. Поселение расположено вдоль крутого берега реки Наньси, что разделяет его на две неравные части. С другой стороны Яньцзинь зажат горной грядой, из-за чего город мог расти только вдоль. Ширина поселка в самом узком месте составляет всего лишь 30 метров, в самом широком 400. Яньцзинь поистине яркая смесь из многоэтажек и менее высоких домов, которые буквально построили, там где смогли. Площадь городка составляет 230 квадратных километров, а все население провинции не превышает 320 тысяч человек.