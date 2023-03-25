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1 час назад

Самый узкий город мира

Екатерина Сурина

Город Яньцзинь – один из самых необычных городов Китая и даже всего мира. Поселение расположено вдоль крутого берега реки Наньси, что разделяет его на две неравные части. С другой стороны Яньцзинь зажат горной грядой, из-за чего город мог расти только вдоль. Ширина поселка в самом узком месте составляет всего лишь 30 метров, в самом широком 400. Яньцзинь поистине яркая смесь из многоэтажек и менее высоких домов, которые буквально построили, там где смогли. Площадь городка составляет 230 квадратных километров, а все население провинции не превышает 320 тысяч человек.

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Несмотря на сложности, Яньцзинь отличается довольно развитым уровнем инфраструктуры. Так, китайцам удалось возвести тоннель в горах и проложить внутри железную дорогу между Вьетнамом и Китаем.

Как выглядит самый узкий город в мире – в галерее «Рамблера».

Заграница,Фото,
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