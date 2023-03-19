Дома во Вьетнаме отличаются от российских своим уникальным стилем и конструктивными особенностями, которые отражают местные культурные традиции и климатические условия.

Блогер @Natasha.perchik показала, как выглядит вьетнамский многоквартирный дом и что его отличает от домов в России.

Вьетнамские дома обычно меньше по размеру, чем российские, и имеют более простую планировку: стандартная ширина вьетнамского дома варьируется от трех до шести метров.

Кроме того, вьетнамские дома часто имеют большое количество окон и дверей, чтобы обеспечить естественную вентиляцию и освещение.

Подробнее о том, чем вьетнамские дома отличаются от российских, смотрите в видео.