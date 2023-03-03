Улица с поездом – так туристы называют участок железной дороги, который проходит в опасной близости от жилых домов в городе Ханой.

В столице Вьетнама есть одна из самых опасных железных дорог в мире. Все дело в участке пути, который проходит сквозь жилую застройку. Поезда тут проезжают регулярно, при этом расстояние до домов составляет меньше метра. По железнодорожным путям ходят люди, гуляют дети и животные, а местные жители наизусть знают расписание поездов. В последние годы этот участок дороги стали превращать в туристическую достопримечательность.