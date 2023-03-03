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3 часа назад

Как выглядит улица с поездом в Ханое: видео

Стелла Шмель

Улица с поездом – так туристы называют участок железной дороги, который проходит в опасной близости от жилых домов в городе Ханой.

В столице Вьетнама есть одна из самых опасных железных дорог в мире. Все дело в участке пути, который проходит сквозь жилую застройку. Поезда тут проезжают регулярно, при этом расстояние до домов составляет меньше метра. По железнодорожным путям ходят люди, гуляют дети и животные, а местные жители наизусть знают расписание поездов. В последние годы этот участок дороги стали превращать в туристическую достопримечательность.

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Блогер @Natasha.perchik показала, как выглядит та самая улица с поездом. Подробнее об этом смотрите в видео.

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