Странные запреты в Южной Корее: видео

Каждая страна имеет множество своих особенностей, традиций и культурных ценностей.

И если в большинстве стран законы и правила этикета более или менее схожи, то есть и такие варианты, когда совершенно нормальные понятия для жителей одной страны становятся абсолютно непонятными и удивительными для жителей других.

"Рамблер" нередко рассказывает о странных законах зарубежных государств. Так и сегодня мы решили показать вам, какие существуют запреты в Южной Корее.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @jean_khan7 опубликовала на своей странице видеоролик, в котором рассказала о самых необычных запретах Южной Кореи, среди которых оказался запрет на ношение девушками кофт или футболок с глубоким вырезом.

А те, что поражают воображение гораздо больше, вы увидите в ролике.