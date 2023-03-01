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57 минут назад

Странные запреты в Южной Корее: видео

Мира Маркина

Каждая страна имеет множество своих особенностей, традиций и культурных ценностей.

И если в большинстве стран законы и правила этикета более или менее схожи, то есть и такие варианты, когда совершенно нормальные понятия для жителей одной страны становятся абсолютно непонятными и удивительными для жителей других.

"Рамблер" нередко рассказывает о странных законах зарубежных государств. Так и сегодня мы решили показать вам, какие существуют запреты в Южной Корее.

Странные законы Израиля: видео

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @jean_khan7 опубликовала на своей странице видеоролик, в котором рассказала о самых необычных запретах Южной Кореи, среди которых оказался запрет на ношение девушками кофт или футболок с глубоким вырезом.

А те, что поражают воображение гораздо больше, вы увидите в ролике.

Ранее "Рамблер" рассказывал о не менее странных законах Аргентины, которые важно знать всем туристам.

Заграница,Видео,
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