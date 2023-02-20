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4 часа назад

Странные законы Израиля: видео

Мира Маркина

Каждая страна имеет свои культурные ценности, традиции и законы. И зачастую некоторые из них, мягко говоря, совсем не понятны приезжающим погостить туристам.

К таким можно отнести и Израиль. После того, как узнаешь о некоторых законодательных запретах этой страны, так и хочется узнать: неужели и такие случаи бывали? Или, например, почему определенные действия запрещено совершать именно по воскресеньям?

Мы, может, и не узнаем ответы на эти вопросы, но порой и самих формулировок становится достаточно.

Странные законы Кубы, о которых нужно знать

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @tony_belov

"Рамблер" нашел видео, в котором парень рассказал о самых странных законах Израиля. Там очень интересное – посмотрите сами.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, какие законы Аргентины обязательно знать туристам.

Заграница,Видео,
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