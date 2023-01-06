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14 минут назад

Странные законы Кубы, о которых нужно знать

Мария Каткова

Кубу называют “Островом Свободы”, но на самом деле свобод там не так много, особенно у граждан. Тем не менее, курорты государства популярны у туристов, которые хотят посмотреть Латинскую Америку и искупаться в Карибском море. Однако перед поездкой стоит узнать о ряде необычных законов Кубы, за которые туристы могут попасть в тюрьму или нарваться на штраф. О них — в материале “Рамблера”.

Странные законы Кубы, о которых нужно знать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Нельзя ввозить некоторые вещи больше 25 единиц

Вам нужно изучить перечень товаров, которые не допускаются к ввозу в крупной объеме. Крупными считаются партии 25 и более предметов. Стоит отметить, что в списках можно найти и довольно неожиданные вещи. Например, на Кубу нельзя ввозить накладные ногти в количестве 25 и более штук.

Иностранцам запрещено ездить с местными

Если гражданина Кубы поймают за рулем в его собственной машине, а на пассажирском сидении будет ехать иностранец, то обоим грозят крупные штрафы, а гражданину — конфискация автомобиля. Дело в том, что гражданин Кубы без лицензии таксиста не может подвозить иностранцев. Даже если докажет, что делает это бесплатно или подвозит старого знакомого.

Названа стоимость туров на Кубу после запуска прямых рейсов

Иностранцам запрещено оставаться в гостях у местных

Чтобы остаться на ночь в доме у местного-гражданина Кубы, вам нужно оформить специальное разрешение, которое выдает муниципальный орган власти. Если полиция поймает людей вместе в доме, то им грозят штрафы, а туристу — депортация из страны.

Провоз оборудования

На Кубу запрещено ввозить беспроводные микрофоны, рации, а также устройства, работающие с помощью спутниковой связи. Для этого нужно получать специальное разрешение в министерстве по коммуникациям. Однако даже если вы туда обратитесь, не стоит быть уверенным в том, что это разрешение вам обязательно выдадут.

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