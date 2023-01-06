Странные законы Кубы, о которых нужно знать

Кубу называют “Островом Свободы”, но на самом деле свобод там не так много, особенно у граждан. Тем не менее, курорты государства популярны у туристов, которые хотят посмотреть Латинскую Америку и искупаться в Карибском море. Однако перед поездкой стоит узнать о ряде необычных законов Кубы, за которые туристы могут попасть в тюрьму или нарваться на штраф. О них — в материале “Рамблера”.

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Нельзя ввозить некоторые вещи больше 25 единиц

Вам нужно изучить перечень товаров, которые не допускаются к ввозу в крупной объеме. Крупными считаются партии 25 и более предметов. Стоит отметить, что в списках можно найти и довольно неожиданные вещи. Например, на Кубу нельзя ввозить накладные ногти в количестве 25 и более штук.

Иностранцам запрещено ездить с местными

Если гражданина Кубы поймают за рулем в его собственной машине, а на пассажирском сидении будет ехать иностранец, то обоим грозят крупные штрафы, а гражданину — конфискация автомобиля. Дело в том, что гражданин Кубы без лицензии таксиста не может подвозить иностранцев. Даже если докажет, что делает это бесплатно или подвозит старого знакомого.

Иностранцам запрещено оставаться в гостях у местных

Чтобы остаться на ночь в доме у местного-гражданина Кубы, вам нужно оформить специальное разрешение, которое выдает муниципальный орган власти. Если полиция поймает людей вместе в доме, то им грозят штрафы, а туристу — депортация из страны.

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