5 проступков, из-за которых можно оказаться в тайской тюрьме

Королевство Таиланд называют «страной улыбок», поскольку чаще всего местные жители дружелюбно относятся к иностранцам. Однако с виду позитивные и беспечные тайцы одновременно являются авторами строгих законов, о которых следует знать и туристам. Какие правонарушения грозят тюремным сроком, расскажет «Рамблер».

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Берегите слонов

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Пока в мире бушевала пандемия, толп туристов в Таиланде не было. И слоны попросту отвыкли от людей. Теперь они спокойно разгуливают в восточной части королевства, в связи с чем власти установили десятки табличек с предупреждением «Осторожно, слоны!». За причинение вреда животному, по тайским законам, грозит или тюрьма (сроком до десяти лет), или штраф – до миллиона бат.

Забирайте мусор с собой

Если полиция поймает туриста или местного жителя на попытке организовать стихийную свалку, то ему могут организовать пребывание в тайской тюрьме сроком на год или попросят заплатить крупный штраф.

Говорите в микрофон по-тайски

Согласно этому удивительному закону, говорить с использованием звукоусилительного устройства (будь то микрофон или громкоговоритель) можно только на тайском языке. В противном случае нарушитель может провести ближайший месяц в тюрьме. И только религиозные церемонии, концерты и государственные мероприятия не попадают под этот закон.

Забудьте об азартных играх

Любите играть в дурака, проводя время на пляже? Лучше не стоит делать этого в Таиланде. В королевстве азартные карточные игры незаконны. Нарушителю грозит тюрьма (сроком до 10 лет) и огромный штраф. Чтобы удовлетворить тягу к азарту, сыграйте в национальную лотерею или сделайте ставку на скачках.

Сухой закон в общественных местах

Во избежание пьяных конфликтов власти страны ввели строгий запрет на употребление алкоголя в общественных местах и рядом с учреждениями, упомянутыми в законе.

Недавно стало известно о новой системе контроля за туристами-нарушителями. Теперь за небольшое правонарушение на территории Пхукета иностранец получает желтую карточку. О его проступке сообщается в посольство страны, откуда прибыл турист. Покидая королевство, правонарушитель на некоторое время теряет возможность вернуться туда.