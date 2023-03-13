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22 минуты назад

Россиянка пожаловалась на «тотальную ненависть» жителей Израиля к чистоте

Lenta.ru

Россиянка Карина Миллер посетила Израиль и пожаловалась мусор и «тотальную ненависть» жителей Тель-Авива к чистоте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с интернет-порталом «93.ru».

Туристка рассказала о «тотальной ненависти» израильтян к чистоте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое, что удивило соотечественницу по прилете в международный аэропорт Бен Гурион, — грязь в воздушном судне.

«Буквально на каждом кресле валялись стаканчики, упаковки от снека, раскрошенные печенья и конфеты, какие-то пассажиры пролили напитки на кресло, — высказалась она. — Это первый шок, который я испытала, еще даже не ступив на святую землю. Конечно, первая моя мысль была, что это туристы. Но как позже стало понятно — нет. Не туристы».

В городе девушка также отметила большое количество мусора на тротуарах и дорогах.

«Представьте, двое мужчин стоят около своих элитных машин и что-то очень увлеченно обсуждают. У одного из них в руках персик, который он доел только наполовину, и, не отходя от кассы, он швырнул остаток спелого фрукта мне прямо под ноги. При этом мусорка была буквально в трех метрах от этого него», — рассказала российская путешественница.

Также одним из основных минусов страны Миллер считает отсутствие хорошего сервиса в сфере услуг: в заведениях общественного питания персонал зачастую не только не здоровается с посетителями, но и нередко игнорирует, занимаясь своими делами.

«Ощущение, что ты незвано вошел к кому-то в дом, не покидает, даже когда ты заплатил за небольшой десерт и стакан пакетированного чая 3000 российских рублей», — отметила она.

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