Туристка рассказала о «тотальной ненависти» израильтян к чистоте

Россиянка Карина Миллер посетила Израиль и пожаловалась мусор и «тотальную ненависть» жителей Тель-Авива к чистоте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с интернет-порталом «93.ru».
Первое, что удивило соотечественницу по прилете в международный аэропорт Бен Гурион, — грязь в воздушном судне.
«Буквально на каждом кресле валялись стаканчики, упаковки от снека, раскрошенные печенья и конфеты, какие-то пассажиры пролили напитки на кресло, — высказалась она. — Это первый шок, который я испытала, еще даже не ступив на святую землю. Конечно, первая моя мысль была, что это туристы. Но как позже стало понятно — нет. Не туристы».
В городе девушка также отметила большое количество мусора на тротуарах и дорогах.
«Представьте, двое мужчин стоят около своих элитных машин и что-то очень увлеченно обсуждают. У одного из них в руках персик, который он доел только наполовину, и, не отходя от кассы, он швырнул остаток спелого фрукта мне прямо под ноги. При этом мусорка была буквально в трех метрах от этого него», — рассказала российская путешественница.
Также одним из основных минусов страны Миллер считает отсутствие хорошего сервиса в сфере услуг: в заведениях общественного питания персонал зачастую не только не здоровается с посетителями, но и нередко игнорирует, занимаясь своими делами.
«Ощущение, что ты незвано вошел к кому-то в дом, не покидает, даже когда ты заплатил за небольшой десерт и стакан пакетированного чая 3000 российских рублей», — отметила она.