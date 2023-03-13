Туристка рассказала о «тотальной ненависти» израильтян к чистоте

«Представьте, двое мужчин стоят около своих элитных машин и что-то очень увлеченно обсуждают. У одного из них в руках персик, который он доел только наполовину, и, не отходя от кассы, он швырнул остаток спелого фрукта мне прямо под ноги. При этом мусорка была буквально в трех метрах от этого него», — рассказала российская путешественница.